بواتينغ يعلق على مراوغة ميسي الشهيرة له

أكد جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونيخ أنه من الصعب الوقوف أمام لاعب بقدرات ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وتعرض المدافع الألماني لمراوغة سحرية من قبل ميسي في دوري أبطال أوروبا قبل 5 أعوام.

وفي مقابلة إعلامية، سُئل بواتينغ: ” ماذا كان يدور في ذهنك عندما قام ميسي بمراوغته، أنت تعلم ما أتحدث عنه؟”

وأجاب جيروم على هذا التساؤل عبر حسابه الرسمي، وكتب: “بصراحة، أود أن أراى كيف سيدافع أي منكم أمام ميسي؟!”

ولم ينس أحد المراوغة التي نجح من خلالها ميسي تسجيل الهدف الثالث في شباك بايرن ميونيخ وحارسه مانويل نوير، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015.