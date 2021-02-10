بواتينغ يغيب عن نهائي كأس العالم للأندية بعد وفاة صديقته السابقة

قال هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ يوم الأربعاء أن فريقه سيواجه تيغريس المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية الخميس بدون قلب الدفاع المخضرم جيروم بواتينغ.

وسيعود الفائز بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا إلى بلاده لأسباب شخصية عقب وفاة صديقته السابقة.

وقال فليك في مؤتمر صحفي افتراضي: "فؤجئنا بهذا الأمر، حضر جيروم لي وطلب العودة إلى ألمانيا، بعد نتيجة اختبار سلبي لفيروس كورونا سيعود ولن يكون متاحاً معنا حتى إشعار آخر".

وشارك بواتينغ في فوز بايرن 2-0 على الأهلي المصري في نصف النهائي الاثنين الماضي.

ويتطلع بطل ألمانيا لسادس ألقابه في أقل من تسعة شهور، ويأمل في معادلة رقم برشلونة بفوزه بستة ألقاب في 2009.

وفاز بايرن بالثنائية المحلية ودوري أبطال أوروبا في 2020، بالإضافة للقبي السوبر الألماني والأوروبي.

ويتصدر الفريق حالياً أيضاً الدوري المحلي بفارق سبع نقاط عن رازن بال شبورت لايبتزيغ صاحب المركز الثاني.

وصعق تيغريس غريمه بالميراس البرازيلي وتغلب عليه 1-0 ليصبح أول فريق من كونكاكاف يبلغ النهائي.

وقال فليك، الذي رفض الكشف عن أي تفاصيل عن تشكيلته الأساسية المحتملة للنهائي، إن فريقه بحاجة لليقظة من الثانية الأولى أمام الهجمات المرتدة لخصمه المكسيكي.

وأضاف: "الأمر يرجع لنا في وضع المنافس تحت ضغط والأداء بطريقتنا عندما نملك الكرة. فعلنا ذلك جيداً في نصف النهائي. أثق في فريقي تمام الثقة".

وبات فليك، الذي تولى المسؤولية في نوفمبر 2019، المدرب الأكثر نجاحاً على الإطلاق في موسمه الأول مع بايرن.

وأوضح: "يجب أن نتحلى باليقظة، تيغريس سريع للغاية في بناء الهجمات، يستغل الجناحين جيداً ويملك خط هجوم قادر على هز الشباك. يجب أن نركز منذ البداية وأن نستغل فرصنا هذه المرة".