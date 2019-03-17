بوتاس يحقق المفاجأة ويفوز بجائزة ملبورن

فالتيري بوتاس

شهدت الجولة الأولى من منافسات موسم فورميولا 1 الجديد على حلبة ملبورن الأسترالية مفاجأة كبيرة بتتويج سائق مرسيديس فالتيري بوتاس، متفوقاً على زميله بطل العالم لويس هاميلتون ووصيفه سائق فيراري سيباستيان فيتيل.

وخطف بوتاس الفوز في السباق متفوقاً على لويس هاميلتون بفارق 20 ثانية، ليتوج بجائزة ملبورن أولى مراحل سباقات موسم 2019، رغم أنه لم ينطلق من المركز الأول إثر حصد هاميلتون الصدارة في التجارب الرسمية.

ولم تقتصر المفاجأة على تتويج بوتاس فقط بل خطف الهولندي ماكس فيرستابن المركز الثالث وأطاح وصيف بطل الموسم الماضي سائق فيراري فيتيل الذي حل رابعاً، في بداية متعثرة للموسم الجديد الذي تتطلع فيه فيراري للمنافسة على اللقب ولا شيء سواه.

وبهذا الانتصار، يؤكد السائق بوتاس أنه جاهز للمنافسة على لقب هذا الموسم ولن يسمح لسيطرة منافسه هاميلتون في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي سيرفع من حجم المنافسة بين الثلاثي هاميلتون وبوتاس وفيتيل كما هو متوقع.

وبعد فشل هاميلتون في خطف المركز الأول في السباق رغم تصدره التجارب الرسمية، فشل البريطاني في تحقيق الفوز على حلبة ملبورن للمرة الخامسة في تاريخ مشاركته في سباقات فورميولا 1.