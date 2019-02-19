بوتاس يفتتح اختبارات برشلونة لموسم فورميولا 1

بوتاس يقود سيارة مرسيدس خلال الاختبارات

افتتح فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس الاثنين اختبارات برشلونة الإعدادية للموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات سيارات فورميولا 1، حيث كان أول السائقين دخولاً إلى المضمار، بينما تعرض كيمي رايكونن سائق ألفا روميو للانزلاق على المضمار في أول ظهور لسيارة الفريق للموسم الجديد.

وتولى بوتاس قيادة سيارة مرسيدس خلال الجولة الأولى من الاختبارات بينما يقودها زميله لويس هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم، خلال الجولة الثانية.

ودخل رايكونن بسيارة ألفا روميو، العائد إلى منافسات فورميولا 1 بعد الاستحواذ على ساوبر، وفقد السيطرة على عجلة القيادة لكن دون أضرار.

بدوره، افتتح سيباستيان فيتيل اختبارات سيارة فيراري أمس بينما يختبرها زميله تشارلز ليكليرك، المنضم حديثاً إلى الفريق، الثلاثاء.



وتستمر الاختبارات الجارية على مضمار كتالونيا في مدينة برشلونة حتى الخميس المقبل وتستأنف بين 26 فبراير وأول مارس.

وتفتتح منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورميولا 1 بإقامة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي في 17 مارس.

وكشف فريق مرسيدس، حامل لقب فئة الصانعين ببطولة العالم، عن سيارته الجديدة لموسم 2019.

وكان من أبرز السمات الخارجية في السيارة الجديدة، الجناح الأمامي ذو العرض الأكبر، وذلك تماشياً مع تغييرات تقنية في الرياضة.

وفرض مرسيدس هيمنته على ألقاب فئتي السائقين والصانعين ببطولة العالم لسباقات فورميولا 1 منذ عام 2014، لكن توتو فولف رئيس الفريق قال أنه لا يفترض اعتماد الفريق على نتائجه السابقة عندما تنطلق منافسات الموسم الجديد.