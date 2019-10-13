بوتاس يفوز بجائزة اليابان الكبرى

فاز السائق الفنلندي فالتيري بوتاس بجائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم للسيارات فورميولا 1 للعام السادس على التوالي وانتزع فريقه مرسيدس لقب الصانعين بالبطولة.

وبات بوتاس بهذه النتيجة الوحيد القادر على حرمان زميله لويس هاميلتون من انتزاع لقب السائقين للمرة السادسة مما ضمن لمرسيدس تحقيق الثنائية للمرة السادسة على التوالي في إنجاز غير مسبوق.

واحتل هاميلتون الذي نال نقطة إضافية لتسجيل أسرع لفة المركز الثالث ويتصدر الترتيب العام برصيد 64 نقطة مع تبقي أربعة سباقات، فيما جاء سيباستيان فيتيل سائق فيراري في المركز الثاني بعد أن كان أول المنطلقين.