بوتراغينيو: ريال مدريد لا يخشى مانشستر سيتي

يدرك إيميليو بوتراغينيو، مدير ريال مدريد، صعوبة مواجهة مانشستر سيتي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، لكنه عاد وأكد على أن الملكي جاهز لمقارعة أي فريق بما لديه من إمكانيات قوية وهائلة.

وسيواجه ريال بطل الدوري الإنجليزي كنتيجة لحصوله على المركز الثاني في مجموعته خلف باريس سان جيرمان، ليلتقي بسيتي الذي لا يعيش أفضل أيامه بالأخص في إنجلترا.

وتحدث بوتراغينيو بعد القرعة وقال: "كل الفرق صعبة في هذه المرحلة، سيتي خصم قوي للغاية وستكون مباراة مثيرة، علينا أن نستعد جيداً فالأمر يتطلب منا أن نكون الأفضل حتى نعبر.

"استثمروا الكثير من المال لكننا ريال مدريد، نحن في وضع يسمح لنا بمواجهة أي فريق، اعتدنا على هذا النوع من المباريات وسيكون ذلك رائعاً للجماهير".

في الوقت نفسه، تحدث تكسيكي بيغريستين، مدير الكرة بمانشستر سيتي، والذي قضى أكثر من نصف مسيرته في الغريم الأزلي للفريق المدريدي، برشلونة، واعتبر أن المباراة معقدة للغاية على فريق المدرب بيب غوارديولا.

وقال بيغريستين: "الأمر صعب، فاز ريال مدريد بهذه المسابقة في 13 مرة، لذلك فهو الأفضل هنا. نحن نود أن نكون الأفضل، لذلك ينبغي علينا أن نفوز عليهم.

"من دواعي سروري دائماً الذهاب إلى سانتياغو بيرنابيو واللعب في ملعب كبير مثله، نحن نعرف ما سنواجهه وأظن أنهم أيضاً يدركون من نحن ومن هو مدربنا جيداً، أعتقد أنه ينبغي أن نبقى حاضرين في جميع البطولات حتى نفوز بها جميعاً".

يذكر أن سيتي في طريقه لخسارة لقبه الذي حافظ عليه لعامين، الدوري الإنجليزي، لمنافسه ليفربول، والذي يتفوق عليه حالياً في صدارة الترتيب بفارق 14 نقطة.