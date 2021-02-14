بوتشيتينو: أعرف كيفية إيقاف برشلونة

أشاد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان بنظيره رونالد كومان مدرب برشلونة وبالعمل الذي قام به في الأشهر الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأرجنتيني للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وأكد خلالها أن كومان نجح في تطوير البارسا بشكل واضح.

وقال بوتشيتينو: "بكل تأكيد لدينا بعض الأفكار عن طريقة الهجوم أمام برشلونة وكيفية إيقافهم في المواجهة.

"أثق بلاعبي فريقي وفي قدرتهم على القيام بعملهم بأفضل طريقة ممكنة للخروج بأفضل النتائج.

"شاهدت تطور برشلونة بشكل كامل منذ تولي كومان تدريبه، من الواضح أن الفريق دخل مرحلة جديدة، الآن بعد مرور سبعة أشهر بدأت أفكار المدرب الجديد في الظهور.

"برشلونة فريق قوي لديه أفكار واضحة ونجوم كرة قدم عظماء، عقليتهم تهدف للفوز دائماً، مثلما هو الحال في باريس سان جيرمان".

يذكر أن لقاء الذهاب بين برشلونة وباريس سان جيرمان سيقام الثلاثاء القادم على ملعب كامب ناو، فيما يستضيف ملعب بارك دو برانس مواجهة العودة في باريس في الثامن من مارس.