بوتشيتينو: باريس قادر على إقصاء بايرن ميونيخ

بدا ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان متفائلاً بمصير فريقه في قرعة دوري الأبطال، معترفاً في الوقت ذاته بصعوبة المهمة أمام بايرن ميونيخ في ربع النهائي.

وقال الأرجنتيني في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي: «يسعدنا التواجد بين أفضل 8 أندية في أوروبا. شرف كبير أن نتواجد في المنافسة.

«الفوز بدوري الأبطال يبقى صعباً، لأنه عليك مواجهة أفضل الفرق، والآن سنواجه حامل اللقب».

وأشار المدير الفني لسان جيرمان: «بالتأكيد القرعة صعبة، والمفاجآت واردة، لكننا سنلاقي أفضل فريق في القارة حالياً».

وأتم بوتشيتينو تصريحاته قائلاً: «نحن متفائلون، سيكون فريقاً قوياً، أخرجنا برشلونة، وسنركز أمام بايرن ميونيخ على هدف واحد، وهو التأهل لنصف النهائي».

يذكر أن باريس سان جيرمان تأهل على حساب برشلونة، بينما أقصى بايرن ميونيخ غريمه لاتسيو.