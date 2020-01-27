بوتشيتينو عاطل عن العمل بـ 10 ملايين جنيه

يبدو أن عطلة ماوريسيو بوتشيتينو، المدرب السابق لتوتنهام ستستمر حتى نهاية الموسم، وإلا سيضطر لدفع عشرة ملايين جنيه استرليني للنادي اللندني في حال توليه أي وظيفة.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية أن اسم الأرجنتيني ارتبط بمانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونيخ منذ إقالته في نوفمبر الماضي.

ووفقاً للعقد، فإن المدرب عملياً لا يزال يتقاضى راتبه حتى نهاية الموسم الجاري، بالتالي لا يحق له العمل حتى يعيد ما تبقى من رواتب، وهذا ما يمنح، وفقاً للصحيفة، أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، طوق النجاة من الإقالة ولو مؤقتاً.