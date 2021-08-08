بوتشيتينو عن ميسي: الجميع يحلم بتدريب الأفضل

أشعل المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو شائعات انتقال مواطنه ليونيل ميسي للعمل تحت إشرافه في باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وانتهى عقد النجم البالغ عمره 34 عاماً مع برشلونة في يوليو الماضي وبات لاعباً حراً بعدما فشل النادي الكتالوني في التوصل لاتفاق مناسب للتجديد.

وأعلن "ليو" خلال مؤتمر صحفي أقيم ظهر الأحد بأن انتقاله للعاصمة الفرنسية وارد، وهو أمر لم ينفه بوتشيتينو لدى سؤاله عن إمكانية تدريب مواطنه.

ماذا قال بوتشيتينو عن ميسي ؟

وقال المدرب الأرجنتيني بعد نهاية مباراة الباريسي وتروا (2-1) في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الفرنسي أمس السبت: "كل مدرب يحلم بتدريب أفضل اللاعبين." في إشارة لميسي الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات.