بوتشيتينو: فاز باريس على الفريق الأفضل في أوروبا

هنّا مدرب باريس سان جيرمان لاعبيه بعد الفوز على "أفضل فريق في أوروبا" حسب وصفه.

وحقق باريس سان جيرمان فوزاً كبيراً على بايرن ميونيخ بنتيجة 3-2 في آليانز آرينا ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليُنهي بذلك سلسلة انتصارات للبافاري في المسابقة استمرت لـ 19 مباراة.

لم يكن باريس سان جيرمان متحكماً بالمباراة لكن لاعبيه اقتنصوا الفرص المتاحة لهم وفرضوا فوزاً بثلاثة أهداف على خصمِ حرمهم التتويج بأول لقب أوروبي لهم في تاريخهم الموسم الفائت.

وقال بوتشيتينو: "يجب أن أهنئ اللاعبين، لأن المباراة لم تكن سهلة ووجدوا أنفسهم في مواقف صعبة أمام أفضل فريق في أوروبا، سنحاول أن نكرر هذا الأداء".

وعن الخطة التي اعتمدها قال: "عند الفوز من السهل أن نشرح الخطط وأن يخرج المدرب بصورة جيدة، لكن في حالة هذه المباراة فإن الأبطال هم اللاعبين".

وأضاف: "يتبقى لنا 90 دقيقة ولن تكون سهلة بتاتاً".

وعن إصابة ماركينيوس في الشوط الأول التي أجبرته على التبديل قال: "شعر بألم في عضلته الضامة ونأمل ألا تكون إصابة كبيرة".

أما عن مباراة الإياب: "سيكون الأمر مختلفاً عن مباراة برشلونة، الهامش ضئيل جداً، هناك عوامل كثيرة لنأخذها بعين الإعتبار".

وسيلتقي الفريقان مجدداً الثلاثاء القادم 13 إبريل على ملعب بارك دو برانس في باريس.