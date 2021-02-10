بوتشيتينو: لا علاقة لباريس سان جيرمان بمجلة فرانس فوتبول

شدد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على أنه لا علاقة لباريس سان جيرمان بغلاف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الأسبوعية الذي ظهر فيه ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وغطت المجلة الشهيرة في عددها الأخير مساعي سان جيرمان لضم ميسي، ونشرت صورة عبر غلافها للأرجنتيني وهو يرتدي قميص بطل فرنسا.

يأتي هذا تزامناً مع تصريحات ماركو فيراتي وآنخيل دي ماريا اللذين عبرا عن رغبتهما في انضمام ميسي إليهما في باريس سان جيرمان.

وواجهت هذه التصريحات انتقادات لاذعة في كتالونيا، وشدد رونالد كومان مدرب برشلونة على أنها تنم عن عدم احترام.

ورد بوتشيتينو حيال ما نشرته فرانس فوتبول: "نحن نتحدث عن مجلة لا علاقة لها بالنادي.

وحول تصريحات لاعبيه: "حينما يتحدث لاعب، يكون ذلك من باب العاطفة والمودة والزمالة، لا يوجد ما يثير الجدل من قبل نادينا، ولم يصدر عن أي منا ما يوحي بقلة احترام للطرف الآخر".

وختم مشدداً: "نتفهم أن اللاعبين يستطيعون قول ما يشاؤون، يمكنهم الحديث عن زملاء آخرين لهم، هنا في باريس سان جيرمان نحترم جميع الأندية".