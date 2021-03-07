بوتشيتينو: لدينا خطة لتحييد برشلونة

شدد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان على أن الفوز على بريست 3-0، في دور الـ 32 من كأس فرنسا يشكل أفضل إعداد لمباراة العودة المرتقبة في دور الـ 16 من دوري الأبطال أمام برشلونة الأربعاء المقبل.

وقال الأرجنتيني في تصريحات نقلتها مجلة «فرانس فوتبول»: "أنا سعيد بأداء الفريق، وبعودة المصابين، مما يمنحنا قدرة أكبر على المنافسة في أقوى البطولات".

وعن استعداد الباريسي لمواجهة «الصدمة» أمام برشلونة، قال بوتشيتينو: "جئت منذ شهرين فقط، لكني لاحظت حدوث حالة من الذعر أحياناً، مع اقتراب بعض المباريات المهمة، نظراً لوجود إصابات كثيرة، لكن لدينا على أي حال خطة معينة نسير عليها، ونسعى لتنفيذها من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، نحن نبني فريقاً قوياً تصعب هزيمته".

كما أبدى سعادته بعودة نجم الوسط ماركو فيراتي إلى مستواه، بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وعن التشكيل المنتظر لمواجهة برشلونة، والطريقة التي يفضلها أمامه، رغم الفوز عليه في الذهاب 4-1، قال بوتشيتينو: "لم يحن الوقت بعد للاستقرار على التشكيل الذي سنخوض به المباراة، لكننا سندفع بالمجموعة الجاهزة والقادرة على صنع الفارق في هذا اللقاء المهم".

ولم يتطرق بوتشيتينو للحديث عن النجم نيمار دا سيلفا العائد بدوره من الإصابة، والذي لم يشارك أمام بريست، وإن كان من المنتظر، وفقاً لمصادر إعلامية فرنسية أن يكون ضمن قائمة الفريق لمباراة «البارسا»، وربما يتم الدفع به في الشوط الثاني.

من جهة أخرى، تألق النجم الشاب كيليان مبابي في مباراة الكأس، وسجل هدفين في الدقيقتين 9 و73، بينما سجل بابلو سارابيا الهدف الثالث في الدقيقة 44.