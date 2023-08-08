بوتشيتينو مدرب تشيلسي يرفض تدريب نيمار

رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي فكرة العمل من جديد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان وفقاً لصحيفة "إيفنينغ ستاندرد" البريطانية.

وسبق للمدير الفني الإشراف على صاحب الـ 31 عاماً لموسمين خلال الفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للنادي الفرنسي.

ومع أن تود بولي مالك تشيلسي يرغب بضم الهداف البرازيلي، لكن بوتشيتينو يمانع هذا التحرك كونه لا يرغب بتعكير صفو غرفة خلع الملابس.

ووصل المدرب الأرجنتيني إلى توليفة مناسبة باللاعبين المتواجدين تحت إمرته في الوقت الراهن ويرى أن ضم نيمار من شأنه زعزعة صفوف الفريق على المدى البعيد.

ويتزامن اهتمام البلوز باللاعب مع التقارير التي أفادت برغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف.

لكن موقف بوتشيتينو يبدو واضحاً بممانعته لفكرة العمل مجدداً مع البرازيلي المثير للجدل.