بوتشيتينو: ميسي يبقى الأفضل في العالم

أصر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن مواطنه ليونيل ميسي يبقى اللاعب الأفضل في العالم.

وأنهى صاحب الـ 34 عاماً فترة انقطاع عن التهديف في الدوري الفرنسي أمس حين سجله هدفه الثاني في البطولة خلال المباراة التي تفوق فيها الباريسيون 5-1 على ليل حامل اللقب.

وكان هدف "ليو" الأول في الليغ 1 قد سجله في شباك نانت خلال شهر نوفمبر المنصرم.

وقدم الأرجنتيني الفائز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات أفضل عروضه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم فيما ظهر بصورة متواضعة في الدوري الفرنسي.

وقال بوتشيتينو تعقيباً على أداء مواطنه: "لم تكن لدي أي شكوك، ميسي أفضل لاعب في العالم، ومثل أي لاعب آخر يحتاج وقتاً من أجل التأقلم.

"احتاج وقتاً لاستعادة لياقته بعد غيابه لشهر جراء إصابته بفيروس كورونا."