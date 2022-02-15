بوتشيتينو يتوقع تألق ميسي أمام ريال مدريد

يتوقع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان تألق مواطنه النجم ليونيل ميسي حين يواجه غريمه ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

ورغم تسجيل "ليو" لهدفين فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم، إلا أن بوتشيتينو واثق من قدرته على الظهور بصورة مميزة أمام ريال الذي سجل في شباكه 26 هدفاً في 45 لقاء مع فريقه السابق برشلونة.

وقال المدير الفني الأرجنتيني: "ليو بوضعية جيدة، ولديه رغبة عظيمة، هنالك مباريات مهمة للغاية بالنسبة للاعب بحجمه، من الواضح أنه سيلعب دوراً رئيسياً في المباراة وما يبثه من حماس في صفوف الفريق."

وغادر ميسي صفوف البارسا الصيف الماضي بعد انتهاء عقده ووقع على عقدٍ مع باريس سان جيرمان يمتد لموسمين مباشرة.

ورغم تألق الهداف الأرجنتيني في دوري الأبطال مع الفريق الباريسي، إلا أن مستواه محلياً لم يكن بالشكل المطلوب حتى الآن علماً بأنه غاب لفترة من الزمن بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخراً.