بوتشيتينو يحذر ريال مدريد: مبابي لاعب في باريس سان جيرمان

وجه ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان تحذيراً لريال مدريد فيما يخص تحركه للتعاقد مع المهاجم كيليان مبابي هذا الصيف.

وشدد الأرجنتيني على أن الهداف الفرنسي لن يرحل عن النادي خلال ما تبقى من ساعات قبيل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

ماذا قال بوتشيتينو عن مبابي ؟

وقال المدير الفني عن اللاعب الشاب الذي سجل هدفين منحا الباريسي فوزاً مهماً على ستاد ريمس أمس الأحد: "إنه لاعبنا، كرة القدم رياضة مليئة بالشائعات.

"كانت تصريحات رئيسنا (ناصر الخليفي) وليوناردو (المدير الرياضي) واضحة.

"كيليان معنا، وأنا سعيد للغاية من أجله، إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم."

يذكر أن الدولي الفرنسي دخل الموسم الأخير من عقده مع باريس سان جيرمان ويرفض حتى الآن فكرة التجديد رغبة منه في الانتقال إلى ريال مدريد بأقرب فرصة ممكنة.