بوتشيتينو يخطط للرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف

قال موقع "فوت ميركاتو" أن المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أخبر أصدقاءه بأنه سيغادر باريس سان جيرمان الصيف القادم.

ويشعر مدرب توتنهام هوتسبير السابق بالاستياء جراء الانتقادات التي يتعرض لها باستمرار في ملعب بارك دي برانس منذ توليه الإشراف على الفريق في يناير من العام المنصرم.

ويستعد بوتشيتينو للرحيل عن باريس سان جيرمان قبل عام على نهاية عقده مع ارتباط اسمه بتولي تدريب مانشستر يونايتد خلفاً للمدرب المؤقت رالف رانغنيك.

وخسر الباريسي أمام نيس في كأس فرنسا ليغادر البطولة مما وجه الأنظار أكثر على الأرجنتيني وعلى ما يضيفه للفريق.

وأثيرت شائعات خلال الساعات الماضية تشير إلى أن إدارة النادي تدرس إقالة المدرب البالغ من العمر 49 عاماً.

وسيمنح القائمون على باريس سان جيرمان فرصة أخيرة لبوتشيتينو تتمثل في قيادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وبحال الفشل في هذه المهمة، سيتم اتخاذ قرار الإقالة وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.