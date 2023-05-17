خبر عاجل

ماتيو أليماني أصبح يفكر بالبقاء في برشلونة

صحيفة كتالونية: ماتيو أليماني قابل لابورتا ويريد البقاء في برشلونة

أيّار / مايو 17th, 2023
عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

أكد المدير الرياضي ماتيو أليماني خلال الأسابيع الماضية رغبته بالرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وتم الإعلان رسميًا في النادي عن هذ الأمر عبر وسائل الإعلام.وكان صاحب الـ60 عامًا قد ...

اقرأ ايضاًتوقعات مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023توقعات مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. بوتشيتينو يريد ديبالا معه في تشيلسي

بوتشيتينو يريد ديبالا معه في تشيلسي

تاريخ النشر: 17 أيّار / مايو 2023 - 12:57
باولو ديبالا (المصدر: حساب روما الرسمي على تويتر)
باولو ديبالا (المصدر: حساب روما الرسمي على تويتر)

يخطط الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي سيتولى تدريب تشيلسي الموسم القادم لضم مواطنه النجم باولو ديبالا والمتألق حالياً في صفوف روما.

ووضع "بوتش" عينه على مهاجم يوفنتوس السابق إذ يرى أنه يتمتع بالصفات اللازمة للتألق في ملعب ستامفورد بريدج.

وستكون مهمة النادي اللندني في استقطاب اللاعب سهلة نسبياً لأن العقد الحالي الذي يربطه بروما يحتوي بنداً يسمح بفسخ الاتفاق مقابل 12 مليون يورو فقط.

هل سينتقل ديبالا إلى تشيلسي؟

سيكون الهداف الأرجنتيني أحد أبرز الأسماء المتداولة في سوق الانتقالات الصيفي نظراً لقيمته الفنية الكبيرة وسهولة التعاقد معه.

بدوره، يسعى بوتشيتينو لإجراء مجموعة من الصفقات بعد الموسم الكارثي الذي يمر به تشيلسي، إذ يقبع الفريق حالياً في المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة فقط من 35 مباراة، وبفارق 23 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع آخر المقاعد المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم.

يذكر أن ديبالا وقع على 16 هدفاً شخصياً هذا الموسم مع روما في 36 مباراة، كما كان سبباً في تسجيل 8 أهداف أخرى.

كلمات دالة:تشيلسيباولو ديبالاروماماوريسيو بوتشيتينو

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...