بوتشيتينو يريد ديبالا معه في تشيلسي

يخطط الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي سيتولى تدريب تشيلسي الموسم القادم لضم مواطنه النجم باولو ديبالا والمتألق حالياً في صفوف روما.

ووضع "بوتش" عينه على مهاجم يوفنتوس السابق إذ يرى أنه يتمتع بالصفات اللازمة للتألق في ملعب ستامفورد بريدج.

وستكون مهمة النادي اللندني في استقطاب اللاعب سهلة نسبياً لأن العقد الحالي الذي يربطه بروما يحتوي بنداً يسمح بفسخ الاتفاق مقابل 12 مليون يورو فقط.

هل سينتقل ديبالا إلى تشيلسي؟

سيكون الهداف الأرجنتيني أحد أبرز الأسماء المتداولة في سوق الانتقالات الصيفي نظراً لقيمته الفنية الكبيرة وسهولة التعاقد معه.

بدوره، يسعى بوتشيتينو لإجراء مجموعة من الصفقات بعد الموسم الكارثي الذي يمر به تشيلسي، إذ يقبع الفريق حالياً في المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة فقط من 35 مباراة، وبفارق 23 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع آخر المقاعد المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم.

يذكر أن ديبالا وقع على 16 هدفاً شخصياً هذا الموسم مع روما في 36 مباراة، كما كان سبباً في تسجيل 8 أهداف أخرى.