بوتشيتينو يطالب سان جيرمان بالاعتدال رغم اكتساح برشلونة

طالب ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، لاعبيه بالاعتدال، بعد الفوز على برشلونة 4-1، أمس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الأرجنتيني في تصريحات عقب اللقاء: "لا يوجد شيء مكتمل، أنا سعيد بالنتيجة لكن يجب التعامل مع الأمر باعتدال شديد".

وحذر بوتشيتينو لاعبيه بقوله: "لا يزال لدى برشلونة لاعبون رائعون، وجهاز فني يجب احترامه، لذلك لا بد أن نؤدي مباراة الإياب بنفس الكفاءة.

"تنتظرنا مباراة مهمة أمام موناكو في الدوري الفرنسي يوم الأحد المقبل، نعلم أننا قدمنا أداء جيداً أمام برشلونة، لكن لا تزال هناك مباراة الإياب في بارك دو برانس.

"نبحث كل مباراة عن التوازن بين الدفاع والهجوم ونسعى للتحسن دائماً، أنا راضٍ عن مستوى اللاعبين منذ تولي المسؤولية قبل 40 يوماً، سنواصل دعمهم سعياً لاكتساب هوية خاصة وتحقيق النتائج المأمولة".

يذكر أن الفريقين يخوضان مواجهة الإياب في باريس في العاشر من الشهر القادم.