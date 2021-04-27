بوتشيتينو يعترف باهتمام مبابي بالكرة في إنجلترا وإسبانيا

اعترف ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان باهتمام النجم الشاب كيليان مبابي ببطولتي الدوري في إسبانيا وإنجلترا.

وسيواجه باريس سان جيرمان الأربعاء منافسه الصعب مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن بطل فرنسا في الصيف، وسط اهتمام كبير من جانب ريال مدريد وبعض الأندية الإنجليزية بضمه.

وقال المدير الفني الأرجنتيني وفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية: “كيليان شاب صغير لكنه ناضج جداً، إنه واثق من مهاراته وموهبته، ومنفتح جداً وذكي للغاية ويتمتع بموهبة رائعة مثل نيمار.

“يحب كيليان كرة القدم، والتحدث عنها، يسألني كثيراً عن كرة القدم في إنجلترا وإسبانيا، كيف تبدو اللعبة، وما هي العقلية هناك.

“إنه يشاهد جميع المباريات في إنجلترا وإسبانيا وحتى إيطاليا، بالطبع أمر مثير للإعجاب بأن تتعامل مع لاعب موهوب يحب مشاهدة كرة القدم كثيراً”.