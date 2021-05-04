بوتشيتينو يكشف كيفية التغلب على مانشستر سيتي

يرى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن سر التفوق على مانشستر سيتي يكمن في منع لاعبيه من الحصول على الكرة.

وسقط الباريسي ذهاباً على أرضه بهدفين لهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لتصبح مهمته في حجز مقعد العبور للنهائي صعبة ومعقدة.

وقال الأرجنتيني: "ننوي حرمانهم من الكرة، فنحن فريق يحب السيطرة على المباريات أيضاً، لكن بتوازن في النقل ما بين الاستحواذ والانطلاق، نظراً لخصائص لاعبي فريقنا.

"علينا أن نكون حاسمين، نحتاج لهدفين على الأقل حتى نضمن التأهل للنهائي.

"المباراة النهائية حدث خاص، والوصول إليها يعتمد على عدة عوامل، في نصف النهائي أمامك مباراتان، تكون المقاربة مختلفة.

"بالتأكيد لديهم الأفضلية مما يعني أن علينا أن نجازف وأن نندفع، من الصعب توقع ما سيحصل".

وختم تصريحاته بالقول: "كرة القدم مليئة بالمفاجآت، وفريقنا مستعد للتعامل مع المتغيرات التي قد نواجهها خلال المباراة".