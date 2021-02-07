بودابست طوق نجاة لايبتزيغ

تجري حالياً محادثات لنقل مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين لايبتزيغ وليفربول من ملعب الأول إلى بودابست العاصمة المجرية.

يأتي هذا التوجه بسبب حظر السفر الجزئي الذي فرضته ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي، للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، وهو ما قد يعرقل رحلة ليفربول لمواجهة فريق مدينة لايبتزيغ في 16 الجاري.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على أن يجد لايبتزيغ طريقة لاستضافة المباراة أو مواجهة خطر خسارتها 0-3.