بورتو تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلاً من اسطنبول

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من اسطنبول إلى مدينة بورتو البرتغالية.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وتشيلسي في 29 مايو الجاري، بحضور 12 ألف مشجع بواقع 6 آلاف لكل فريق.

جاء قرار يويفا نظراً لأن طرفي المباراة فريقان إنجليزيان، وهناك مخاوف من فيروس كورونا في تركيا.

وستقام المباراة في ملعب إل دراغاو الخاص بنادي بورتو، علماً بأن البرتغال مدرجة في القائمة الخضراء للحكومة الإنجليزية للأماكن التي يمكن السفر إليها دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

وتخوف الفريقان من سفر اللاعبين إلى تركيا، إذ سيتعين عليهم الحجر الصحي لمدة 10 أيام على الأقل عند العودة في أحد الفنادق، مما قد يؤدي إلى توقف استعداداتهم قبل بطولة يورو 2020.

وستكون هذه أيضاً السنة الثانية على التوالي التي يتم فيها إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في البرتغال، ففي الموسم الماضي، بسبب الوباء أقيم ربع النهائي بالكامل في عدة مدن برتغالية.