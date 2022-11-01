بورتو يتغلب على أتلتيكو مدريد وليفركوزن يتعادل مع بروج دون أهداف

ألحق بورتو البرتغالي خسارة مؤثرة جديدة بضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي شهده ملعب دو دراغاو لحساب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل للفائز مهدي تاريمي وستيفان أنتونيس في الدقيقتين 5 و 24، أما هدف الروخيبلانكوس فجاء عبر إيفان ماركانو في الدقيقة 90 بالخطأ في مرمى فريقه.

بهذه الخسارة، احتل أتلتيكو المركز الرابع والأخير ليغادر البطولات الأوروبية ككل.

وفي لقاء آخر لحساب المجموعة نفسها، تعادل باير ليفركوزن الألماني مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي دون أهداف على أرضية ملعب باي آرينا.

واقتنص ليفركوزن بالتالي البطاقة المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي، علماً بأن بورتو وبروج حسما مسبقاً التأهل لدور الـ 16 من دوري الأبطال.

أتلتيكو مدريد في المركز الأخير

أصبح ترتيب المجموعة الثانية النهائي بعد مباراتي اليوم على الشكل التالي: