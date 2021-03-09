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بورتو يطيح بيوفنتوس ويصل ربع نهائي دوري الأبطال

منشور 09 آذار / مارس 2021 - 10:57
تأهل صعب ومستحق للفريق البرتغالي
تأهل صعب ومستحق للفريق البرتغالي

تأهل بورتو البرتغالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الإيطالي رغم خسارته لقاء إياب دور الـ 16 بنتيجة 2-3 بعد التمديد والنقص العددي في صفوفه على ملعب آليانز في تورينو.

وكان الفريق البرتغالي قد تغلب على نظيره الإيطالي ذهاباً بهدفين لهدف ليبلغ الدور القادم بأفضلية الأهداف المسجلة خارج الأرض (مجموع المواجهتين 4-4).

جاءت أهداف يوفي عن طريق فيديريكو كييزا (هدفان في الدقيقتين 49 و 63)، وأدريان رابيو (117)، فيما حمل هدفا البرتغاليين توقيع سيرجيو أوليفيرا في الدقيقتين 19 من ركلة جزاء و115.

وأكمل الضيوف المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 54 جراء طرد المهاجم الإيراني مهدي تاريمي لتلقيه الإنذار الأصفر الثاني.

كلمات دالة:بورتويوفنتوسدوري أبطال أوروبافيديريكو كييزاسيرجيو أوليفيرامهدي تاريمي

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