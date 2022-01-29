بوركينا فاسو تطيح بـ تونس من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

أطاح منتخب بوركينا فاسو بنظيره منتخب تونس من ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد الفوز عليه بهدفٍ وحيد في اللقاء الذي شهده ملعب رومدي آدجيا اليوم السبت.

وجاء هدف انتصار البوركينابيين عن طريق دانغو واتارا في الدقيقة 45.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المواجهة طرد واتارا نفسه (83)، لكن نسور قرطاج فشلوا في استغلال الزيادة العددية في صفوفهم.

وبهذا الفوز، تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى المربع الذهبي (نصف النهائي) بانتظار الفائز من مباراة منتخبي السنغال وغينيا الاستوائية.

غامبيا تغادر مع تونس بعد الخسارة أمام الكاميرون

وتغلب منتخب الكاميرون صاحب الضيافة على نظيره الغامبي بهدفين دون رد في مباراة شهدها ملعب غابوما.

جاء الهدفان عن طريق كارل توكو إيكامبي في الدقيقتين 50 و 57 ليبلغ صاحب الأرض الدور نصف النهائي ويقترب أكثر من اللقب.

وسيلاقي المنتخب الكاميروني الفائز من مواجهة ربع النهائي الأخرى بين منتخب مصر والمغرب.