بورنموث يعيد مانشستر يونايتد لدوامة الهزائم

تعرض مانشستر يونايتد لخسارة أمام مستضيفه بورنموث بنتيجة هدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيتنيس فيرست في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد عبر جوشوا كينغ في الدقيقة 45 ، عندما وجه سميث عرضية منخفضة أمام المرمى قام كينغ باستقبالها ليرفعها من فوق وان-بيساكا قبل التسديد مباشرة في الشباك.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد بهذه الخسارة عند 13 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 16 نقطة مرتقياً للمركز السابع.