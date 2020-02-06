بوروسيا دورتموند يؤكد مفاوضات شراء حكيمي

كشف مايكل تزورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند عن تخطيطه للجلوس قريباً مع ريال مدريد لمناقشة مستقبل الظهير أشرف حكيمي.

وتنتهي الدولي المغربي فترة إعارته لدورتموند الصيف القادم، وسط تكهنات حول استمراره، أم العودة لريال بعد تألقه اللافت في الدوري الألماني.

وقال تزورك عن مصير حكيمي في تصريحات صحفية: "سنجري محادثات مع ريال مدريد في الأسابيع المقبلة، القرار لا يعود لنا، تطوره واضح للجميع في إسبانيا أيضاً.

"حكيمي يشعر بالراحة معنا، وهو يعرف رغبتنا الكبيرة في الحفاظ على خدماته بالفريق، وسنحاول التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن".

وأما عن مستقبل جايدون سانشو واهتمام ليفربول بضمه: "لم يتصل بنا أي نادٍ آخر من أجل التعاقد معه وكل ما انتشر مؤخراً مجرد شائعات".

صفقة التعاقد مع إيرلينغ هالاند: "كانت من أهم اللحظات في مسيرتي، العديد من الأندية كانت مهتمة بالتعاقد معه، كنت مثل الطفل الصغير في أعياد الميلاد فور إتمام الصفقة بشكل نهائي.

"يتمتع هالاند بقدرات فنية استثنائية في إنهاء الفرص وكذلك السرعة وفتح المساحات في الملعب، يتمتع أيضاً بشخصية كبيرة في الملعب وهو ما يجعله مناسباً لأجواء دورتموند".

يذكر أن هالاند يعيش انطلاقة مميزة مع دورتموند منذ انتقاله للفريق، حيث سجل 8 أهداف في 4 مباريات مع النادي الألماني حتى الآن.