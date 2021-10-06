بوروسيا دورتموند يتشبث بـ هالاند حتى 2023

يسعى بوروسيا دورتموند لإقناع نجمه الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند بالبقاء في صفوف الفريق حتى عام 2023 وفقاً لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية.

وقالت الصحيفة أن عقد الرعاية المبرم ما بين المهاجم الشاب وشركة "نايكي" الأميركية سينتهي مع نهاية العام الجاري.

وتتطلع شركة "بوما" التي تزود دورتموند بالملابس ستعمل على التوقيع على اتفاق مع اللاعب في خطوة أولية لإبقائه في ملعب سيغنال إيدونا بارك.

ويقال أن النادي الألماني مستعد أيضاً لمضاعفة أجور هالاند إذا ما قرر البقاء حتى عام 2023، مما يعني أن البالغ من العمر 21 عاماً سيرفض جميع العروض التي ستصله العام القادم حينما يتم تفعيل بند في عقده الحالي يسمح برحيله إذا تم دفع 75 مليون يورو لضمه من قبل أي طرف مهتم بخدماته.