بوروسيا دورتموند يحذر ريال مدريد وبرشلونة

أكد بوروسيا دورتموند موقفه الرافض لبيع نجمه ومهاجمه إيرلينغ هالاند، عبر تصريحات رئيسه التنفيذي هانز يواكيم فاتسكه، الذي وجه أيضاً تحذيراً لبرشلونة وريال مدريد.

وقال فاتسكه، في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أتمنى بوضوح أن يبقى هالاند معنا الموسم المقبل، أما بالنسبة لمفاوضات برشلونة وريال مدريد فأعتقد أنهما يعرفان الوضع التعاقدي وموقفنا".

وأضاف والد هالاند، ووكيل أعماله مينو ريولا: "ريال مدريد وبرشلونة تفاوضا مع مسؤولي الفريقين بشأن إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل".

وأشارت تقارير إعلامية سابقة إلى أن الشاب يملك شرطاً جزائياً في عقده يبلغ 75 مليون يورو يسمح له بالرحيل، ولكن في صيف 2022، علماً بأن دورتموند لن يتخلى عنه بأقل من 150 مليون يورو.