بوروسيا دورتموند يختار خليفة إيرلينغ هالاند

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بوروسيا دورتموند وضع عينه على تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي لخلافة إيرلينغ هالاند المتوقع رحيله عن أسود فيستفاليا الصيف القادم.

وسيتم تفعيل بندٍ في عقد الهداف النرويجي بعد نهاية الموسم الجاري يسمح بشرائه مقابل 75 مليون يورو، وهو سعر مناسب بالنسبة للعديد من الأندية الكبيرة في أوروبا.

ويتوقع النادي رحيل هدافه صاحب الـ 21 عاماً، مما يستدعي البحث عن بديل مناسب.

وتصب الترشيحات في أن يختار دورتموند المهاجم فيرنر الذي عانى منذ انتقاله إلى البلوز العام الماضي قادماً من لايبتزيغ.

وفشل المهاجم في فرض نفسه مع بطل أوروبا حتى الآن، إلا أنه ما زال مطلوباً في ألمانيا من قبل دورتموند وبايرن ميونيخ وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام.

في المقابل، تألق هالاند بشكل لافت وسجل للفريق الأصفر والأسود 66 هدفاً في 66 مباراة حتى الآن.