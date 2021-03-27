بوروسيا دورتموند يربط بيع هالاند بثمن تعجيزي

يخطط بوروسيا دورتموند للحصول على أعلى مقابل مادي نظير بيع مهاجمه إيرلينغ هالاند في المستقبل القريب.

وبات النرويجي صاحب الـ 20 عاماً مطمعاً للعديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي ومانشستر سيتي.

وكشفت شبكة "إي إس بي إن" عن رغبة دورتموند في الحصول على 180 مليون يورو للموافقة على بيع هالاند، وهو مبلغ تعجيزي في ظل تضرر الأندية من أزمة فيروس كورونا.

وأشارت الشبكة في الوقت ذاته إلى رغبة مسؤولي النادي الألماني في ضمان بقاء هالاند لموسم آخر على الأقل، وهو ما جعلهم يحددون سعراً ضخماً مقابل بيعه.

ويرتبط الدولي النرويجي بعقد مع أسود فيستيفال يمتد حتى صيف 2024، لكنه يتضمن شرطاً جزائياً قيمته 75 مليون يورو فقط، بالإمكان تفعيله مع نهاية الموسم القادم.