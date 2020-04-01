بوروسيا دورتموند يلمح لرحيل سانشو

ألمح بوروسيا دورتموند لإمكانية رحيل لاعبه جايدون سانشو، وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي: «علينا أن نتقبل رغبة اللاعب».

ويبدو أن الإقبال على الإنجليزي البالغ من العمر 19 عاماً سيكون مرتفعا من جانب الأندية الأوروبية وعلى رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وقال فاتسكه في تصريحات لصحيفة "بيلد": «حتى من قبل أزمة فيروس كورونا قلنا أننا نرغب في بقائه لكن في النهاية عليك أن تقبل برغبة اللاعب».

وانتقل سانشو إلى دورتموند نهاية موسم 2017 قادماً من مانشستر سيتي مقابل 7 ملايين جنيه استرليني ونجح في تسجيل 12 هدفاً و14 تمريرة حاسمة في أول موسم له مع الفريق، وأصبح أصغر لاعب في تاريخ دورتموند يحرز أكثر من 10 أهداف.

على صعيد متصل، يعتقد مدافع مانشستر يونايتد السابق، ريو فيرديناند، أن سانشو سيرتدي القميص رقم 7 الأسطوري الذي ارتداه عظماء النادي، مثل إيريك كانتونا وديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو، بحال انضم إلى الشياطين الحمر، والتزم بالبقاء لسنوات طويلة.

ويرتبط اسم سانشو بمانشستر يونايتد منذ فترة، مع ورود أنباء حول رغبة اللاعب نفسه في إتمام الانتقال، علماً بأن الصفقة قد تكلف النادي أكثر من 100 مليون جنيه استرليني.

وخلال تواصله مع المعجبين على صفحته الشخصية بمنصة «إنستغرام»، أيد فيرديناند مسعى يونايتد لضم لاعب دورتموند.

وقال «إنه واحد من أفضل اللاعبين الشبان في العالم، ظهر بشكل لا يصدق، إنه لاعب صاحب إمكانات ضخمة، عثمان ديمبيلي الذي كان في دورتموند ذهب إلى برشلونة، كان وضعه مشابهاً لسانشو وذهب إلى نادٍ كبير بأموال ضخمة، لكن الأمر لم ينجح معه.

«لا أريد أن يحصل ذلك مع جايدون، أريده أن يذهب إلى فريق يلعب فيه ويتطور، سيكون مكلفاً لكن مانشستر يونايتد المكان المناسب له، سينتقل مقابل أكثر من 100 مليون جنيه، إنك تشتري الإمكانات، شخص سيبقى في الفريق لمدة 10 أعوام، إنه مبلغ ضخم لكني سأقبل بذلك، وسأخبره: (أنت الشاب الذي سنبني الفريق حوله)».

وعندما سأله أحد المتابعين عما إذا كان سانشو سيرتدي القميص رقم 7 في حال انتقاله إلى يونايتد، أجاب فيرديناند «يتوجب عليه ذلك، إذا ارتدى القميص 7 يجب أن يبقى هناك 10 أعوام».