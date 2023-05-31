بوسكيتس: لا أريد مواجهة برشلونة في المستقبل

شدد النجم الإسباني المخضرم سيرجيو بوسكيتس على أنه سيكمل مسيرته الاحترافية خارج قارة أوروبا تفادياً لمواجهة برشلونة.

وستصل مغامرة صاحب الـ 34 عاماً مع البارسا إلى نهايتها هذا الصيف بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات التاريخية.

ماذا قال بوسكيتس عن مستقبله؟

قال لاعب خط الوسط في تصريحات لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "سألعب خارج أوروبا، لكني لا أعرف وجهتي بعد.

"لا اتخيل نفسي أواجه برشلونة كخصم في مباريات مهمة، سيكون ذلك في غاية الصعوبة، إنه أمر لا أتمنى حصوله."

وارتبط اسم النجم الإسباني بانتقال محتمل إلى النصر السعودي، إضافة لإنتر ميامي الأميركي في الأسابيع الماضية.

يذكر أن بوسكيتس خاض مع برشلونة 722 مباراة في جميع المنافسات ولعب دوراً مهماً في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات.