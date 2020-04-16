بوسكيتس لا يتوقع استئناف الدوري الإسباني

لا يتوقع سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة، أن يتم استكمال الموسم الحالي من الدوري الإسباني، بسبب الانتشار المتواصل لفيروس كورونا.

وتوقفت المنافسات بشكل كامل منذ منتصف الشهر الماضي، بعد تفشي الوباء بمختلف أنحاء العالم، واعتلاء إسبانيا قائمة أكبر عدد من الإصابات في أوروبا.

المحاولات مستمرة من خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري من أجل عودة النشاط في أقرب فرصة ممكن، لكن بوسكيتس لا يؤمن بنجاح هذه الفكرة.

وقال نجم الوسط في تصريحات صحفية: "لا أتوقع استئناف البطولة مرة أخرى لعدم توافر الأجواء المناسبة من أجل القيام بذلك في هذا التوقيت.

"في البداية أردت رؤية كيفية تطور الأمور، وصلنا الآن في مرحلة الذروة، وفي انتظار أي أخبار جيدة بخصوص الوضع الحالي للبلاد.

"سيكون من الصعب جداً عودة النشاط مرة أخرى، نظراً لحاجة اللاعبين للسفر والتجمع بشكل مستمر، سيكون هناك العديد من المشاكل".

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل توقف النشاط.