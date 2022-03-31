بوسكيتس: مشتاق لـ ميسي

اعترف النجم الدولي الإسباني المخضرم سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة باشتياقه لزميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وخاض "ليو" موسماً محبطاً للغاية مع باريس سان جيرمان الذي انتقل إلى صفوفه بعد انتهاء عقده مع البارسا صيف العام الماضي.

وأثيرت الكثير من الشكوك حول إمكانية بقاء الأرجنتيني في باريس عقب الانتقادات والصافرات التي تعرض لها من قبل مشجعي الفريق.

وقال بوسكيتس عن زميله السابق في تصريحات لـ "راك 1": "بالطبع أنا مشتاق له، داخل الملعب وخارجه.

"ما قدمه لنا وما فعله غير مسبوق، شكل وجود ميسي معنا اختلافاً كبيراً، وبعد قضاء العديد من السنوات إلى جانبه، من الطبيعي أن أشتاق له، وأنا متأكد أنه مشتاق لي أيضاً."