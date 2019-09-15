بوسكيتس: مقارنة ستيرلينغ بميسي مبالغ فيها

رفض سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة، مقارنة زميله ليونيل ميسي برحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي.

وكان الإنجليزي قد سبق وعبر عن رغبته في معادلة سجل ميسي وكريستيانو رونالدو التهديفي.

وقال بوسكيتس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "ستيرلينغ لاعب كبير يتمتع بإمكانيات عظيمة ومهارات خاصة، لكن مقارنته بميسي أمر مبالغ فيه وليس إيجابياً بالنسبة للاعب.

"الحقيقة أن كلاً منهما يقدم دوراً كبيراً لفريقه. إنه لاعب رائع وله تأثير عظيم على فريقه والمنتخب الإنجليزي".

واتفق بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مع تصريحات بوسكيتس بقوله: "لا أحد يستطيع مقارنة نفسه بميسي أو رونالدو.

"منذ أن عملت مع ستيرلينغ وهو لاعب رائع يقدم مجهوداً وفيراً، أنا فخور بما يقوم به في السنوات الماضية".

يذكر أن الدولي الإنجليزي يعاني من الانتقادات العنصرية مع المنتخب، وتعرض للعديد من الهتافات السلبية خلال التصفيات المؤهلة ليورو 2020.