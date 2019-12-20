بوسكيتس مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة وآلافيس

أثار سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة القلق قبل المواجهة المقبلة غداً السبت أمام ديبورتيفو آلافيس، ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني.

ولم يشارك بوسكيتس في مواجهة الكلاسيكو الأربعاء، أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، لمعاناته من الحمى، ولذلك قام المدرب إيرنيستو فالفيردي بوضعه على مقاعد البدلاء، بعد أن كان في التشكيلة الأساسية للقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، غاب بوسكيتس عن مران برشلونة أمس الخميس، وبحسب حالته في الساعات المقبلة سيتحدد موقفه النهائي من المشاركة أمام ديبورتيفو آلافيس.