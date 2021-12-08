بوسكيتس يدرس الانتقال إلى الدوري الإنجليزي

يعد سيرجيو بوسكيتس أحد الأعمدة الرئيسية في برشلونة منذ عام 2008، إلا أن بقاؤه في كتالونيا بات غير مؤكداً وفقاً لموقع "إل ناسيونال" الإسباني.

بعد 649 مباراة خاضها مع البارسا، بات نجم خط الوسط البالغ من العمر 33 عاماً وقائده الحالي يدرس الرحيل.

ويبدو أن جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي والذي أشرف على لاعب خط الوسط في السابق يريد رؤيته في ملعب الاتحاد.

ويتطلع سيتي لتعويض فيرناندينيو الذي يبلغ من العمر 36 عاماً والذي سينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري بـ بوسكيتس.

ويخطط النادي الإنجليزي لتقديم عرض ضخم من أجل تأمين خدمات الدولي الإسباني المخضرم وهو أمر سيدرسه اللاعب جدياً وفقاً للتقارير.

وسيقدم مانشستر سيتي لنجم خط الوسط فرصة الانتقال بعد ذلك إلى الدوري الأميركي واللعب في صفوف نيويورك سيتي إف سي.