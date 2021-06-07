بوسكيتس يغادر معسكر إسبانيا لإصابته بفيروس كورونا

غادر قائد منتخب إسبانيا سيرجيو بوسكيتس المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده استعداداً لبطولة يورو 2020، قبل خمسة أيام على انطلاق النهائيات وفقاً لما أعلنه اتحاد بلاده لكرة القدم.

وذكر البيان أن نتيجة لاعب ارتكاز برشلونة (32 عاماً) جاءت إيجابية في وقت سابق الأحد في حين كانت نتائج جميع اللاعبين الآخرين سلبية، مشيراً إلى أن أولئك الذين كانوا على احتكاك معه "سيبقون في العزل" كإجراء احترازي.

وسييبقى بوسكيتس في الحجر ستة أيام وفقاً لبروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والحكومة الإسبانية.

وسيكمل اللاعبون التمرينات فردياً في فقاعة صحية ضمن الاستعدادات للبطولة التي تنطلق الجمعة.

ويخوض "لا روخا" مباراته الأولى ضد السويد الاثنين، ويملك المدرب لويس إنريكي حتى السبت لإجراء تغييرات على التشكيلة قبل المباراة في إشبيلية.

وتابع البيان: "سيتم تقييم الإجراءات الرياضية المناسبة وفقاً لحالة قائد المنتخب".

إسبانيا تخشى أن يكون بوسكيتس قد نقل العدوى إلى زملائه

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن الإدارة تخشى أن يكون بوسكيتس قد نقل العدوى إلى زملائه.

وخاض النجم المخضرم الذي استلم شارة القيادة بعد استبعاد سيرخيو راموس من التشكيلة، أكثر من 120 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا وتوج معه بلقبي يورو 2012 وكأس العالم 2010.

وفاز اللاعب مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات إضافة إلى ألقاب أخرى.