بوسكيتس ينفي انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال السعودي

أكد كابتن ونجم وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق بشأن انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال السعودي ولا حتى اتفاق لانتقاله أيضًا خلال مقابلة مع "Mundo Deportivo".

ومن المقرر أن يودع بوسكيتس البلوغرانا حينما ينتهي عقده هذا الصيف في 30 يونيو، وهو الوقت نفسه الذي ينتهي فيه عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ويصبح بعدها متاح للانتقال مجانًا لأي نادي.

بوسيكتس ينفي أنباء انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال السعودي

كشف برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني في وقت سابق من هذا الشهر أن كل من بوسكيتس وألبا وميسي قد توصلوا لاتفاق بشأن الانتقال إلى الزعيم الأزرق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر البرنامج الإسباني الشهير وقتها أن ميسي سيتقاضى راتبًا خياليًا مع الهلال يصل إلى 375 مليون دولار في الموسم، وهو ما سيجعله يتربع على صدارة قائمة "فوربس" للرياضي الأعلى أجرًا في العالم في 2024.

ولكن بحسب ما جاء على لسان بوسكيتس في مقابلته مع "Mundo Deportivo"، فحتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق رسمي في صفقة انتقال النجم الأرجنتيني إلى الهلال السعودي، وعلق قائلًا: "لا لا، بالتأكيد لا، أن أعرف ما الذي أقوله".

وتابع: "كل شخص لديه حياته الخاصة وعائلته، وقد تختلف الظروف من شخص لشخص، ولكن في النهاية في حال عاد ميسي إلى برشلونة فهذا أفضل ما قد يحدث للنادي، وفي حال لم يعود لن يتغير شيء وسيبقى كل شيء تشاركناه سويًا إلى الأبد".