بوغبا أقرب للبقاء في مانشستر يونايتد

كشف تقرير إيطالي عن تطور جديد في الرحيل المحتمل بول بوغبا عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

إذ قال موقع "كالتشيو ميركاتو" أن الدولي الفرنسي أقرب إلى البقاء مع الشياطين الحمر لموسم آخر، رغم وجود اهتمام من ريال مدريد ويوفنتوس.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي هو تمسك يونايتد بالحصول على 150 مليون يورو، وهو الرقم الذي لن يقدر ريال ويوفي على دفعه.

وأضاف الموقع أن ما يعقد الصفقة أيضاً أن بوغبا لن يحصل على راتب يقل عن 15 مليون يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى عمولة وكيله مينو رايولا الضخمة.

وشدد على أن ريال مدريد ويوفنتوس أغلقا باب ضم بوغبا خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، إلى أن يحدث أمر جديد في علاقة نجم الوسط مع مانشستر يونايتد.