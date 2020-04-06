بوغبا أقرب للعودة إلى يوفنتوس

يسعى يوفنتوس للتعاقد مع بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد في ظل منافسة شرسة مع ريال مدريد.

ووفقاً لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن يوفي يريد ضم الفرنسي لمشروعه الرياضي وسيفعل كل ما بوسعه لاستعادة خدمات اللاعب من جديد.

وأضافت أن بوغبا يعطي الأولوية للعودة إلى البيانكونيري على أي عرض آخر، رغم رغبة مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في ضمه للفريق الملكي.

وحاول ريال مدريد تلبية رغبة زيدان في السوق الصيفي الماضي لكن الصفقة لم تكتمل.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس يجهز عرضاً ضخماً يتضمن مبلغاً مالياً إلى جانب عدد من اللاعبين وهم ميراليم بيانيتش وفيديريكو بيرنارديسكي ودوغلاس كوشتا لإقناع يونايتد بالتخلي عن نجمه الفرنسي.

وختمت أن مانشستر يونايتد سيكون على استعداد لبيع بوغبا الصيف القادم في حال وصول عرض مناسب وكبير.