بوغبا بديلاً لمبابي في باريس سان جيرمان

يتوقع مانشستر يونايتد أن يتحرك باريس سان جيرمان لضم نجم خط الوسط بول بوغبا إذا ما رحل كيليان مبابي عن فريق العاصمة الفرنسية خلال الأيام القادمة.

ويفاوض ريال مدريد حالياً في محاولة للحصول على توقيع المهاجم الفرنسي الشاب هذا الصيف، وسيعني النجاح في ضمه توفر السيولة الكافية للباريسيين من أجل التحرك لاستقطاب بوغبا قبل إغلاق نافذة الانتقالات نهاية الشهر الجاري.

وكشفت تقارير أمس أن بي إس جي رفض عرضاً من النادي الإسباني بقيمة 160 مليون يورو لشراء مبابي، ولن يوافق على التخلي عنه بأقل من 220 مليون يورو.

في المقابل، دخل لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عاماً الموسم الأخير من عقده مع الشياطين الحمر وقد رفض جميع عروض التجديد حتى الآن وأشارت وسائل إعلامية إلى أنه على تواصل مع الباريسيين منذ بدء الصيف الجاري.