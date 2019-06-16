بوغبا: حان وقت خوض تحدٍ جديدٍ خارج مانشستر يونايتد

أعلن بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، نيته الرحيل عن الشياطين الحمر هذا الصيف.

ووفقاً لتصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قال الدولي الفرنسي: "أنا في مانشستر منذ 3 مواسم، لدي بعض الذكريات الجميلة وبعض الذكريات السيئة مثل الجميع، أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لبدء تحدٍ جديد في مسيرتي.

"بعد كل ماحدث هذا الموسم، وبالإضافة لكونه أفضل موسم خضته مع الفريق، أعتقد بالنسبة لي أن هذا هو الوقت المناسب لتحدٍ جديد في مكان آخر أنا أفكر في هذا".

ومن أبرز المهتمين بضم اللاعب الفرنسي، ريال مدريد، ويوفنتوس.