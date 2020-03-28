بوغبا حسم مصيره بمغادرة مانشستر يونايتد

يبدو أن النجم بول بوغبا لن يستمر مع مانشستر يونايتد تأكيداً لتقارير تحدثت عن عدم رغبة النادي بالتمسك به، خاصة أن الدولي الفرنسي غاب كثيراً عن صفوف الفريق هذا الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ويراقب ريال مدريد ويوفنتوس وضعية الدولي الفرنسي لضمه في سوق الانتقالات.

وقال موقع «كالتشيوميركاتو» الإيطالي أن مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا عاود اتصالاته مع إدارة مانشستر يونايتد من أجل حسم موقف موكله بالتجديد أو الرحيل.

وتراجع مستوى بوغبا بشكل كبير إلى جانب كثرة إصاباته مما جعله يفكر في العودة لفريقه السابق يوفنتوس الذي قدم معه أفضل المستويات.

كما يرغب الفرنسي في أن ينضم لريال مدريد حتى يتسنى له أن يعيد انطلاقته من جديد إلى جانب العمل تحت إشراف مواطنه زين الدين زيدان.