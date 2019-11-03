بوغبا: خسارة مانشستر يونايتد تثير الاشمئزاز

أعرب بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد عن غضبه من خسارة فريقه الأخيرة أمام بورنموث ضمن المرحلة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الفرنسي وأكد خلالها أن يونايتد لم يظهر أي رد فعل طوال المباراة ولم يقدم ما يشفع له لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال بوغبا: "أشعر بالاشمئزاز مما حدث، أن أرى الفريق يخسر بهذه الطريقة دون أن يكون لديه القدرة على اللعب هو أسوأ شيء على الإطلاق.

"ليس من السهل بالنسبة لي أن أشاهد زملائي في التدريبات أو الملعب وأنا لا أستطيع التواجد معهم أو في حاجة للوقت قبل العودة".

وأكمل عن إصابته: "ستبقى الأدوات الطبية ملازمة لقدمي لمدة 10 أيام، لا يزال لدي 14 يوماً من التأهيل والعلاج من هذه الإصابة".

يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تعرض للهزيمة مساء أمام بورنموث بهدف نظيف.