بوغبا: رونالدو سيحسن لاعبي مانشستر يونايتد

يعتقد بول بوغبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد أن التعاقد مع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو سينقل الفريق إلى مستويات جديدة.

وعاد "صاروخ مادير" إلى الشياطين الحمر هذا الصيف بعد غياب 12 عاماً بعد إتمام صفقة مع يوفنتوس بقيمة 19.8 مليون جنيه استرليني.

ماذا قال بوغبا عن رونالدو؟

وعلق الفرنسي مرة أخرى على فكرة اللعب إلى جانب رونالدو، حيث قال لـ "تيليفوت": "من الممتع دائماً اللعب إلى جانب الأفضل.

"إنه أيضاً أمر إيجابي بالنسبة للاعبين الآخرين أن يتدربوا رفقة لاعب عظيم سيرفع من مستوى الفريق ككل."

ووقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات على عقدٍ لمدة موسمين مع مانشستر يونايتد مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.