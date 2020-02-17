بوغبا على مشارف العودة إلى يوفنتوس

ينوي يوفنتوس استعادة خدمات بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

وكانت تقارير أكدت أن يونايتد ينوي التخلص من الدولي الفرنسي هذا الموسم، لأن وجوده أصبح غير مقنع في النادي الإنجليزي.

ووفقاً لصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن يوفي ينوي عرض ضم بوغبا في صفقة تبادلية مقابل الثنائي آرون رامزي وأدريان رابيو.

ولم ينجح الثنائي في تقديم أداء مقنع تحت إشراف المدرب ماوريتسيو ساري، منذ انضمامهما الصيف الماضي بصفقتين مجانيتين.

وأوضحت أن خبرة الدوري الإنجليزي لدى رامزي ستكون مغرية لأولي غونار سولشاير، مدرب يونايتد، الذي يرغب في إعادة بناء فريقه بلاعبين بريطانيين.

يذكر أن مينو رايولا، وكيل بوغبا، صرح مؤخراً بأنه يتحدث مع يوفنتوس بشأن موكله، كما أن اللاعب سيحسم مصيره بعد يورو 2020.

ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن قرار رحيل بوغبا تم اتخاذه بالفعل، قبل أن يخرج رايولا في الفترة الأخيرة بتصريحات مثيرة للجدل حول مستقبله.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد سيوافق على بيع بوغبا مقابل 130 مليون جنيه استرليني.